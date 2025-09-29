Lluvias podrían provocar cierre en la avenida Hincapié

Las precipitaciones podrían afectar el tránsito la tarde de este lunes.
La tarde de este lunes se reportan lluvias en el valle de la ciudad de Guatemala, las más intensas se registran en las zonas 2, 3 y 4.
Asimismo, las lluvias se han presentado en las zonas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la ciudad capital, por lo que las autoridades le solicitan a los conductores manejar con precaución.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se realiza verificación y monitoreo en algunos sectores de la capital.
Agregó que, debido a las lluvias, las autoridades de Villa Canales podrían cerrar el paso vehicular en el kilómetro 11.5 hacia Boca del Monte, donde se registró un derrumbe el pasado martes 23 de septiembre.