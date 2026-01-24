Refuerzan vigilancia y vacunación para prevenir el aumento de casos de sarampión

-

Las autoridades buscan mejorar la respuesta ante posibles brotes de la enfermedad.

En el marco de la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Escuintla, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentó las acciones estratégicas que se implementan para prevenir un aumento en los casos de sarampión.

La cartera de Salud Pública señaló que se buscará alcanzar el objetivo mediante el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el departamento.

El objetivo principal del Ministerio es proteger a la población y evitar la propagación de esta enfermedad.

Las autoridades señalan que la mejor medida es la vacunación. (Foto: Archivo / Soy502)

Personal sanitario expuso las medidas en marcha para robustecer la respuesta institucional ante posibles brotes.

Entre las acciones destacadas se encuentra el reforzamiento del diagnóstico oportuno y la detección temprana de casos, lo que permite activar de inmediato el tratamiento correspondiente, así como intensificar las estrategias de prevención en el territorio.

El MSPAS reiteró además el llamado a madres, padres y cuidadores para verificar y completar el esquema de vacunación de niñas, niños y grupos priorizados.

El ministerio recalcó que la inmunización es gratuita, segura y constituye la principal herramienta para prevenir el sarampión.

Las medidas forman parte del compromiso institucional por fortalecer el Modelo de Atención Integral e Incluyente basado en redes de servicios de salud, promoviendo el acceso oportuno y el bienestar de la población.

En el encuentro participaron la Gobernadora Departamental y alcaldes de Escuintla.