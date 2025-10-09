Lo decomisan hoy, vuelve mañana: la historia sin fin en las cárceles de Guatemala

-

Durante 2025, van más de 300 requisas en cárceles del país. Cada una revela lo mismo: celulares, dinero, drogas y aparatos eléctricos en manos de los privados de libertad, ilícitos que son decomisados, pero ingresan de nuevo a la cárcel, en un ciclo que pareciera no tener fin.

En Guatemala hay 23 centros carcelarios que resguardan a privados de libertad, ya sea ligados a proceso penal o en cumplimiento de una condena.

Según el artículo 33 de la Ley de Régimen del Sistema Penitenciario (SP), en las prisiones está prohibido el ingreso de celulares, armas de fuego, bebidas alcohólicas, drogas, objetos de uso personal valiosos, dinero en grandes cantidades y otros aparatos. Sin embargo, en cada requisa las autoridades vuelven a encontrar exactamente estos artículos.

En algunos casos, los hallazgos han sorprendido incluso a las propias autoridades: apartamentos construidos dentro de los penales, piscinas, un mini zoológico y otros lujos impropios de un centro de reclusión.

También se han detectado transmisiones en vivo desde las cárceles, en donde, con total descaro, los reos muestran su vida. Sin olvidar, las denuncias por "fiestas" en las prisiones y que el 75% de las llamas de extorsión provienen de las cárceles.

Esto no es un problema actual, es una situación que cada gobierno se repite.

¿Por qué ocurre esto?

Ludin Godínez, director del Sistema Penitenciario, atribuye este problema a la falta de tecnología.

"Durante 2025 hemos realizado 303 requisas, porque ahora las requisas se trabajan de manera estratégica, que es evitar que existan comunicaciones hacia el exterior o el ingreso de ilícitos. ¿Por qué siguen apareciendo ilícitos en las cárceles?, porque nunca se ha invertido, por ejemplo, en las administraciones anteriores, hasta ahora que tenemos la oportunidad de comprar máquinas de rayos x e instalarlos en cada centro carcelario", aseguró a Soy502.

Insiste en que el control humano es limitante, por lo que le apuesta a la tecnología para mejorar los controles en las cárceles y evitar el ingreso de los ilícitos.

De hecho, el uso de tecnología ya se está aplicando en la cárcel modelo Renovación I, en Escuintla. A donde trasladaron a máximos líderes de pandillas. Sin embargo, los privados de libertad han logrado burlar los controles, pues en requisas anteriores detectaron una gran suma de dinero, celulares y otros ilícitos.

Además, esta cárcel es catalogada por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, como el máximo centro de operaciones de extorsiones del país, pues en sus investigaciones señalan que las llamadas de extorsión salen desde ahí.

"Al momento de realizar las requisas, las denuncias por extorsión se calma una semana, pero luego vuelve, esto debido a la falta de controles, de ahí la necesidad de poder realizar las requisas lideradas por el Ministerio Público", explicó Eddie Rodríguez, fiscal adjunto de Extorsiones.

¿Qué está fallando en la cárcel modelo?

Godínez señala que la tecnología funciona bien, pero que hace falta más, además porque los privados de libertad buscan evadir los controles y han logrado que sus visitas no pasen por el escáner y es donde creen que han ingresado los ilícitos.

Además, de la complicidad de algunos guardias penitenciarios, quienes ya están siendo procesados por permitir los ingresos.

"Lo que está fallando es el tema del recurso humano y la visita de mujeres que dicen que por estar embarazadas y que no puede pasar un escáner. Hemos coordinado con el Ministerio de Salud y Energía y Minas para que tuvieran lectura de cuál es la radiación que emana la máquina, y dictaminen si es viable que las mujeres embarazadas puedan ser escaneadas corporalmente. Ahora, con recurso humano, Renovación I se consignaron a varios guardias por permitir de alguna manera el ingreso de ilícitos", aseguró.

Según dijo, lo ideal es no encontrar ilícitos en las requisas, porque es señal que los controles están funcionando.

Si bien, en la última requisa realizada en Renovación I el pasado 8 de octubre, no encontraron mayores ilícitos, sí localizaron tres cargadores para celular, una tarjeta SIM, un amplificador de internet y Q 1,500 escondidos en el techo y se evidenció que los reos entre estos líderes del Barrio 18, no portaban uniforme.

"A partir que retomamos y restablecimos el sistema de videovigilancia, esto nos ha ayudado un montón porque tenemos un monitoreo en vivo y podemos hacer las correcciones", agregó.

Para la Fiscalía contra las Extorsiones, lo que está fallando son los protocolos que aplican las autoridades. "Ellos como encargados de las cárceles deben mejorar los protocolos de visita, ya que los teléfonos se ingresan por falta de control o por la complicidad de guardias", dijo el fiscal.

Además, denunció que en una requisa en Renovación I, no lograron terminar la diligencia porque guardias del SP los retuvieron contra su voluntad por varios minutos. También se evidenció los líderes de las pandillas están en buenas condiciones dentro de la cárcel.

"El Barrio 18 está ocupando un área donde estaba la clínica médica, tienen colchones de marca en un espacio amplio. La MS también tiene un espacio amplio. Tienen mejores condiciones que el resto de la población reclusa", detalló el fiscal.

Esta Fiscalía mantiene una investigación porque los reos señalan que el ingreso de un celular en Renovación I cuesta Q 40 mil.

El SP insiste en que seguirá apostando a la tecnología para mejorar el control de las cárceles porque es la "solución para que todo esto termine".

Para finales de noviembre esperan el ingreso de 20 escáneres corporales que serán instalados en centros carcelarios y para 2026 esperan adquirir cámaras para instalar circuitos de videovigilancia las 24 horas del día en todos los centros de privación de libertad. Además, de contar con lectores de huella y escáner de DPI en los ingresos. A esto le han llamado un "ecosistema de seguridad tecnológica".

¿Hay alguna solución?

Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señala que es un tema recurrente porque los recursos y la capacidad que tiene el Sistema Penitenciario es limitado.

Señala que el hacinamiento en las cárceles, la poca infraestructura y la profesionalización de los guardias, hacen que el problema se mantenga y sea una constante.

"En primer lugar, el hacinamiento hace que se pierda el control dentro y la falta de control dentro hace que se rijan por sus propias reglas porque la guardia ya no administra, entonces ya no pueden dirigir dentro, en segundo lugar, la infraestructura carcelaria en lugares de alta vulnerabilidad, debe de tener el menor contacto entre el personal penitenciario con los reos y lamentablemente hay una mezcla muy grande y la discrecionalidad crece para la toma de decisiones de qué entra y qué sale. El tema de monitorear a los guardias se ha dejado muy a la ligera, los guardias no tiene profesionalismo, no tienen jerarquía, está muy a la libre", explicó.

A criterio del investigador, la única solución que les queda a las autoridades es mantener las requisas de manera constante y sorpresiva.

"Lo único que les queda y ha sido un tema de nunca acabar realmente, es continuar con las requisas para que no se vayan acostumbrando. Es un tema de corto plazo y recurrente porque los recursos y la capacidad que tienen es casi nula", detalló Quezada.