María Fernanda Bonilla se niega a ir a juicio por asesinato

María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín fueron enviados a juicio por asesinato de Melissa Palacios, pero siguen interponiendo amparos para evitar el debate oral y público.

María Fernanda Bonilla está dando una batalla legal en el caso de Melissa Palacios, pues a través de su abogada, presentó dos amparos más para evitar ir a juicio por asesinato.

La presentación de estos nuevos amparos, se da, luego que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, rechazada el último amparo planteado.

Con las nuevas acciones legales planteadas, Bonilla intenta detener el juicio en su contra e incluso retrotraer el caso a la etapa intermedia.

Entre los argumentos presentados en los amparos está que la jueza Carol Berganza no tomó en consideración los elementos presentados por la defensa.

Estos nuevos amparos tendrán que ser conocidos y resueltos, mientras el proceso sigue detenido.

El juicio

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza del juzgado de Mayor Riesgo C, resolvió enviar a juicio a María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

En una extensa audiencia, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio detalló el caso y los indicios recabados en contra de los acusados.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidencia coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y videovigilancia que ubican a Melissa abordando el vehículo conducido por Bonilla el día de su desaparición.

(Foto: Soy502/archivo)

Testimonios clave también refieren que la víctima informó a personas cercanas que ese día se reuniría con María Fernanda.

En cuanto a la calificación jurídica, la jueza descartó el argumento de la defensa que solicitaba cambiar el delito a homicidio en estado de emoción violenta. Indicó que no existió inmediatez emocional, ya que hubo un intervalo de al menos 11 horas entre las comunicaciones y el crimen.

La jueza hizo una descripción detallada del lugar del hallazgo, subrayando que el cuerpo de la víctima fue arrastrado a una zona boscosa y despoblada, a 22 metros del camino, y que presentaba signos de violencia extrema, incluyendo trauma craneoencefálico.

La víctima fue encontrada semidesnuda, lo que, según la juzgadora, evidencia desprecio y premeditación.

Si bien, los dos acusados fueron enviados a juicio, el proceso está detenido por las acciones legales que estos han presentado.