Lo esperaron por horas afuera de su trabajo y lo atacaron

Los ataques lanzaron más de diez disparos contra la víctima.

Franklin Abrahan López de León, de 30 años, salió de su trabajo sin imaginar que afuera lo estaban esperando para atacarlo.

El hecho ocurrió en la calle principal de la colonia La Verde, San Marcos.

De acuerdo con testigos, los atacantes permanecieron sentados en la banqueta durante varias horas, a la espera de que López saliera de su trabajo. Cuando este se disponía a salir, fue atacado a tiros.

Se sabe que los criminales realizaron más de diez disparos, de los cuales cinco impactaron en el abdomen de la víctima.

Vecinos del sector alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes lo hallaron herido y lo trasladaron hacia un centro asistencial, sin embargo murió en la ambulancia.

Huyeron a México

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo para dar con los responsables; no obstante, se presume que huyeron hacia México por las riberas del río Suchiate.

Familiares del fallecido manifestaron desconocer las causas del ataque y aseguraron que López no había recibido amenazas de muerte, por lo que se investiga el móvil del ataque.