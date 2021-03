Lo que se sabe del accidente en la universidad de Bolivia

Las autoridades capturaron a tres responsables de la asamblea estudiantil en una universidad de Bolivia, durante la cual se produjo un accidente que le costó la vida a siete personas, al caer de un cuarto piso.

La Fiscalía de Bolivia confirmó este miércoles la captura de tres personas que convocaron a una asamblea extraordinaria en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde el martes, varios estudiantes cayeron al vacío, al romperse una baranda que sostenía a una multitud que forcejeaba.

Autoridades locales confirmaron que, como resultado del accidente, siete estudiantes murieron y cinco resultaron heridos tras caer desde el cuarto piso de la Universidad Pública de El Alto.

#Bolivia El comandante de la Policía Jhonny Aguilera confirmó el deceso de siete estudiantes tras la rotura de una baranda en el cuarto piso de la #UPEA | Indagará los motivos para convocar a una asamblea, cuando ese tipo de reuniones no están permitidas. @Canal_BoliviaTV pic.twitter.com/7oVGqdOOP8 — (@sandraclivati) March 2, 2021

Los estudiantes se encontraban en una reunión en la que se discutían aspectos financieros, pero hubo empujones y esto provocó que la baranda colapsara, según se observa en varios videos que se compartieron en redes sociales.

La Universidad Pública de El Alto informó, en un comunicado, que abrió una investigación interna para indagar en el hecho "fortuito".

#LoÚltimo #ImágenesSensibles

Al menos cinco estudiantes fallecieron y tres se encuentran en terapia intensiva al caer hoy desde una cuarta planta de la Facultad de Economía de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) #Bolivia

Alerta: imágenes son MUY SENSIBLES. Video: RRSS pic.twitter.com/SJUavEkhcx — Adriana Muñoz Cabrera (@amc_munoz) March 2, 2021

Una asamblea entre estudiantes derivó en enfrentamientos físicos y verbales en la facultad de Administración de Empresas en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). pic.twitter.com/j5kj5k8RJw — Samo (@samo_cochi) March 2, 2021

Según la Fiscalía, esta actividad "no se podía" llevar a cabo, debido a que no hay actividades presenciales en la universidad debido al covid-19. Sin embargo, en la convocatoria se señalaba que habría sanciones monetarias y "físicas" para quienes no se presentaran.

El diario El Tiempo reporta que las autoridades de esta universidad estatal anunciaron que cubrirán los gastos funerarios de las víctimas mortales y que también apoyarán a quienes resultaron heridos.