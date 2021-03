IGSS, inconforme con las 5 mil vacunas que entregó Giammattei

El presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, se mostró inconforme con la donación de 5 mil vacunas contra el Covid-19 que recibió la institución de parte del Gobierno.

A criterio de Contreras, el IGSS debió recibir al menos el doble de las vacunas debido a que las 5 mil dosis no alcanzarán para cubrir al personal que combate al coronavirus en primera línea.

"El IGSS tiene no menos de 5 mil trabajadores en primera línea, que igualmente han luchado en contra de la enfermedad y han asistido a los guatemaltecos", señaló el presidente del IGSS al concluir una reunión en el Congreso.

"Igualmente se han arriesgado, son profesionales del mismo nivel y no vemos por qué, de lo que adquiere el gobierno por donación, el instituto tenga solo una pequeña parte", agregó.

Estas 5 mil dosis son parte de la donación de 200 mil vacunas que hizo el Gobierno de India. Con este lote, el Ministerio de Salud terminará de vacunar al personal de primera línea de los centros asistenciales públicos y contempla seguir la vacunación con el resto de personal de salud, incluidos los trabajadores administrativos.

"Creemos que los asesores del presidente, los asesores del Gobierno no han hecho bien los números o no conocen esta realidad, porque si consideraríamos justo y equitativo poder, por lo menos, cubrir a nuestra primera línea que con ese número de vacunas no alcanzamos a cubrir", añadió.

Según la programación del Ministerio de Salud, con las 200 mil vacunas terminaría la primera fase, de acuerdo con los registros.