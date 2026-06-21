¡Estaban escondidos! Surgen detalles sobre ataque a instructor de gimnasio

La víctima se movilizaba en su motocicleta cuando vio unos "chispazos" tras un árbol.
EN CONTEXTO: Instructor de gimnasio es atacado a tiros en San Marcos
Nuevos detalles se han dado a conocer luego de que Pablo Urías Salvador, de 20 años, quien es instructor en un gimnasio, fuera atacado por múltiples disparos en la 5a. calle de la zona 1 de Tecún Umán, municipio de Ayutla, San Marcos.
Un video luego del ataque armado muestra el momento en que el instructor termina abatido en una banqueta tras haber, según información preliminar, corrido para huir de los disparos.
Sin embargo, los proyectiles alcanzaron impactarle en varias partes del cuerpo, causándole heridas de gravedad.
Según el relato que brindó a los vecinos que lo socorrieron antes de que los Bomberos Voluntarios lo trasladaran, se conducía en su moto cuando vio unos "chispazos de luz" tras un árbol.
Las detonaciones lo asustaron, por lo que dejó abandonada su moto para salir corriendo y tratar de evitar ser alcanzado, pero se dio cuenta que estaba sangrando.
Vecinos trataron de socorrerlo pero su estado de salud era delicado, por lo que encuentra en el hospital en estado grave.