"Lobo" Vásquez: "Miren jóvenes aún tengo buen movimiento"

"El Lobo" Vásquez se hizo famoso la noche del miércoles tras subir a redes sociales un video en el que baila música disco, popular en los años 80. "La juventud se lleva adentro y no importa nada para ser feliz. Esto es un mensaje para los jóvenes, para que miren que aún tengo buen movimiento", comentó.

"El Lobo” dijo en una entrevista con Emisoras Unidas, que nunca pensó que su forma de bailar se hiciera viral, además cuando subió el video a la página de Facebook, “Covi Dance 2020” fue pensando en ganar el concurso.

“Desde que tenía 14 años bailaba en las discotecas, cuando me enteré de la página me dijeron que subiera un video, con mi esposa lo hicimos como un juego y nunca pensé que se fueran a interesar en mi baile, ahora la juventud no conoce esa música”, explicó El Lobo.

A sus 50 años de edad, los movimientos y su soltura en la pista de baile ganaron notoriedad y posteriormente fue sorprendido en las noches por la cantidad de mensajes que recibió.

“Cuando vi me empezaron a mandar mensajes y me estuvieron llamando para felicitarme. Nunca pensé que esto iba a llegar tan lejos”, agregó.

Un respiro en medio de la pandemia

Según Fabio, estar encerrados por la pandemia lo motivó también a hacer algo diferente, además de recordar cada sábado cuando acudía a bailar a “Deportelas o a Calle 8, el Túnel del Tiempo”, agregó.

“Como han cerrado, pues, decidimos bailar en casa y ahora pues también hacer un poco de ejercicio”, agregó.