Localizan cuerpo de un hombre flotando en el río Villalobos

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años.
Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector sobre un cuerpo flotando en el río Villalobos, que desemboca hacia Amatitlán.
Según los socorristas, el cuerpo pertenece a un hombre de aproximadamente 30 años, quien aún no ha sido identificado.
La víctima presenta tatuajes en ambos brazos y viste solamente ropa interior.
El cuerpo fue sacado y trasladado a la morgue para los tramites correspondientes.