Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan cuerpo de un hombre flotando en el río Villalobos

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
20 de septiembre de 2025, 12:07
La víctima tenía varios tatuajes en los brazos. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima tenía varios tatuajes en los brazos. (Foto: archivo/Soy502)

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años.

OTRAS NOTICIAS: El catedrático que fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo

Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector sobre un cuerpo flotando en el río Villalobos, que desemboca hacia Amatitlán.

Según los socorristas, el cuerpo pertenece a un hombre de aproximadamente 30 años, quien aún no ha sido identificado.

La víctima presenta tatuajes en ambos brazos y viste solamente ropa interior.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

El cuerpo fue sacado y trasladado a la morgue para los tramites correspondientes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar