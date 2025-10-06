Localizan a Brittany que estaba desaparecida en Villa Nueva

Brittany se encontraba desaparecida desde el 28 de septiembre, sin embargo, la alerta de búsqueda fue activada el 4 de octubre y fue localizada un día después.
TE PUEDE INTERESAR: Anuncian manifestación de buses Express de Mixco este lunes 6 de octubre
Las autoridades confirmaron la noche del domingo 5 de octubre la localización de Brittany Nicole Ovando, de 21 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 28 de septiembre.
Sin embargo, la alerta Isabel Claudina fue activada el sábado 4 de octubre, luego de que se informara que la joven fue vista por última vez en la 1a. avenida de la colonia San José El Placer, zona 2 de Villa Nueva.
Luego del protocolo de búsqueda, la Alerta Isabel Claudina confirmó que Brittany fue localizada.