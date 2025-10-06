Anuncian manifestación de buses Express de Mixco este lunes 6 de octubre

-

Señalan que la manifestación se llevará a cabo en solo un carril.

David Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, informó sobre una manifestación pacífica programada para este lunes 6 de octubre por parte de la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte (Cademet).

Asimismo, indicó que la manifestación iniciará alrededor de las 8:30 a.m. y será organizada por la Gremial de Transporte Urbano de Guatemala y Mixco.

Además del apoyo económico, los transportistas solicitan mayor seguridad al Ministerio de Gobernación. (Foto: MuniMixco)

En la manifestación participarán alrededor de 60 unidades de transporte de Mixco y 60 de la capital, sin que se afecte el servicio público habitual.

No afectará servicio de transporte

Espinoza explicó que las rutas del traslado de pasajeros seguirán operando con normalidad.

La movilización se dirigirá desde Molino de las Flores y la Calzada San Juan (por el Zanjón) hacia el Periférico, para luego continuar hasta el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República en la zona 1 capitalina.

Esta solicitud se plantea para que sea considerada en el presupuesto del año 2026. (Foto: Redes sociales)

El vocero detalló que los transportistas buscan visibilizar las necesidades del sector, principalmente el apoyo económico para cubrir los gastos del traslado gratuito de adultos mayores, servicio que han ofrecido durante varios años.

Esta solicitud se plantea para que sea considerada en el presupuesto del 2026.

Espinoza añadió que, además del apoyo económico, los transportistas solicitan mayor seguridad durante el servicio al Ministerio de Gobernación y esperan coordinación con la Comisión de Seguridad del Congreso de la República.

Finalmente, el vocero recomendó a los conductores planificar sus viajes con anticipación para evitar retrasos.