¡Macabro hallazgo! Localizan un cadáver en un barranco de la zona 18

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición en un área de difícil acceso.

Un macabro hallazgo se registró el miércoles 4 de marzo en un barranco de la colonia El Limón, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

En ese lugar se encontraba el cuerpo en avanzado estado de descomposición, debido a ello no fue posible determinar de momentos el sexo y la edad aproximada de la persona.

El cuerpo en avanzado estado de descomposición se encontraba en un río al fondo del barranco. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales trabajaron en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) durante varias horas para poder extraer el cadáver, ya que se encontraba en un área de difícil acceso en donde pasa un río de aguas negras.

Los rescatistas del casco rojo utilizaron una camilla especial y cuerdas, con las que emplearon técnicas de rescate para asegurar el cuerpo y posteriormente llevarlo a la superficie.

Así rescataron un cadáver desde lo profundo de un barranco en la colonia El Limón, zona 18.



Luego del rescate del cadáver, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que realicen las investigaciones del caso y lograr identificar a la persona.