MP recibe amenazas por investigar casos de narcotráfico

Las intimidaciones surgieron tras una declaración del MP emitida el pasado 21 de agosto.

El Ministerio Público (MP) informó sobre una serie de amenazas dirigidas contra fiscales y funcionarios de la institución, ocurridas luego de que se hiciera público el desarrollo de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Esto surgió a raíz de una declaración del MP emitida el pasado 21 de agosto, en la que se abordaron temas vinculados al crimen organizado, en línea con señalamientos hechos por la fiscal general de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la entidad denunció que estos actos buscan frenar el trabajo independiente de los equipos de investigación y se suman a una serie de ataques y violaciones a derechos humanos que su personal ha denunciado en otras oportunidades.

"Estas amenazas que se encuentran en investigación, constituyen un patrón reiterado de hostigamiento, intimidación y coacción, que busca interferir en el trabajo independiente del Ministerio Público", dice parte del comunicado.

Responsabiliza al Ejecutivo

Además, el MP responsabilizó al Ejecutivo de brindar seguridad y exigió al Ministerio de Gobernación que garantice la seguridad del personal expuesto al riesgo por enfrentar a estructuras criminales de alto poder.

"Hemos responsabilizado públicamente a las autoridades del Ejecutivo, que son las competentes de garantizar la vida, integridad y seguridad de toda la población, la cual incluye al personal del MP", detalla.

Pese a las intimidaciones, el MP aseguró que no cederá.

"Ninguna amenaza detendrá su labor de garantizar el estricto cumplimiento de la ley, ya que en Guatemala, nadie está por encima de la ley", se lee en el pronunciamiento.

*Con información de Dirly González