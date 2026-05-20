Capturan a presuntos implicados en muerte de colombiana tras cirugía estética

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La dueña del lugar y su pareja fueron sorprendidos en Venezuela.

EN CONTEXTO: Localizan el cuerpo de colombiana desaparecida tras cirugía estética

Las autoridades de Venezuela capturaron a tres presuntos implicados en la muerte de Yulixa Toloza, quien desapareció en Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético

Los dos primeros detenidos fueron identificados como Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, quienes son pareja y eran activamente buscados por las autoridades colombianas por los delitos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

Según las autoridades, los sospechosos fueron detenidos durante un operativo a cargo del Cuerpo de Policía del Estado, luego de que circulara la orden de captura para ambos por la desaparición y muerte de Yulixa Consuelo Toloza.

El tercer sospechoso, identificado como Eduardo David Ramos, quien también trabajaba en la estética, fue detenido en un operativo similar realizado en el estado Aragua.

La Fiscalía General de la Nación anunció que elevará formalmente una solicitud de extradición de Venezuela a Colombia por los tres sospechosos detenidos.

El caso

Yulixa Toloza, de 52 años, acudió el pasado 13 de mayo a realizarse una lipólisis láser en un "centro estético", ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, Colombia.

Desde entonces desapareció y su familia reportó el caso.

Horas más tarde, un video captado por una cámara de seguridad reveló el momento en que Yulixa salió "arrastrada" por dos hombres del centro, el cual no contaba con los permisos necesarios para operar.

Finalmente, este martes 19 de mayo, autoridades confirmaron que su cuerpo fue hallado en una carretera de Apulo, Cundinamarca, municipio de Colombia.