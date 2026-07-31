Localizan un cuerpo envuelto en sábanas esta mañana en ruta a Villa Canales

Se reporta congestionamiento en el sector debido al bloqueo momentáneo de dos carriles por las diligencias de las autoridades.
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Un macabro hallazgo ocurrió la mañana de este viernes 31 de julio a la altura del kilómetro 15.5 de la ruta que conduce hacia Villa Canales.
Transeúntes observaron que una persona se encontraba envuelta en sábanas a la orilla de la carretera, frente al ingreso de un residencial.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y tras su arribo constataron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales.
Posteriormente, se dio aviso a las autoridades competentes para que se realicen las diligencias de ley en el lugar y determinar la causa de muerte e identificación de la víctima.
El tránsito se ha visto afectado en el sector, en donde se han bloqueado momentáneamente dos carriles, por lo que se recomienda conducir con precaución y tomar rutas alternas.