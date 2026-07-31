VIDEO: vecinos incendian casa de jueza tras desalojo de mujer de la tercera edad

El desalojo forzado de una mujer de la tercera provocó la molestia de vecinos de Santa María Nebaj, en Quiché.
OTRAS NOTICIAS: Temblor de 4.6 sorprende a guatemaltecos la madrugada de este viernes
Momentos de tensión se vivieron el pasado jueves en Santa María Nebaj, Quiché, luego de que se reportara el desalojo de su vivienda de una mujer de la tercera edad.
De acuerdo con la información compartida por medios locales, dicha mujer fue desalojada por las autoridades, quienes realizaron la acción en cumplimiento de una orden judicial.
Sin embargo, vecinos de la localidad se molestaron por la manera en que se llevó a cabo este procedimiento, ya que la mujer fue expulsada a la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).
Ante esta molestia, una turba incendió la vivienda de la jueza que presuntamente emitió la orden de desalojamiento.
En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que un inmueble se encuentra prendido en llamas, mientras la multitud de personas se ubican a su alrededor.
Cuerpos de bomberos intentaban ingresar al sector para sofocar las llamas, pero los manifestantes no lo permitían, por lo que la llamas consumían la vivienda.
Sin embargo, horas más tarde los bomberos habrían logrado acceder y extinguido el fuego.