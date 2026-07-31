El Cartaginés de Amarini Villatoro se lleva un punto frente a Municipal en El Trébol

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Aunque arrancaron por debajo en el marcador, Municipal rescató un punto producto del 1-1 frente al Cartaginés de Amarini Villatoro, en el debut de la Copa Centroamericana 2026.

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Los rojos fueron los primeros en llevar peligro con un remate de Cristian Hernández, sobre el minuto 6, que se desvió en un defena y se fue ligeramente desviado del marco.

Respondieron los costarricenses en un tiro libre de Luis Olivas (18) y Yúnior Pérez tuvo que salvar casi sobre la línea tras un error en salida que estuvo cerca de transformar José González (19).

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Braulio Linares apareció perfecto para atajar un remate de Olivas (22), pero nada pudo hacer el arquero guatemalteco para evitar que un cabezazo de Randal Cordero, uno más tarde, se convirtiera en el primer tanto del encuentro, a favor de la visita.

El cuadro escarlata estuvo cerca de igualar el marcador dos minutos después, cuando un cabezazo de Olivas estuvo a punto de terminar en propia puerta y en un cabezazo de Érik López (36) que se fue por encima del marco.

Y justo antes del descanso, el arquero Kevin Briceño falló al intentar controlar el balón en un tiro de esquina y lo aprovechó José Mena (44) para igualar todo al descanso.

¡Linares se viste de héroe sobre la recta final! pic.twitter.com/wURkZpuk2e — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 31, 2026

Para la segunda mitad, la tendencia se mantuvo con los ediles con la mayoría del control, aunque sin generar tantas ocasiones claras.

John Méndez y Pedro Altán ingresaron para tratar de cambiar la dinámica y fue Méndez quien tuvo un par de ocasiones (66 y 69), pero en ambas Briceño respondió.

Todavía tuvo una última chance el cuadro visitante en los pies del delantero José González, en el 90+3, que parecía terminar en el tanto del triunfo, pero Braulio se agigantó bajo los tres palos escarlatas para, con una mano, salvar el punto para el cuadro local.