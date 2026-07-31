Conductor fallece tras accidente en Carretera a El Salvador (video)

El carril reversible no fue habilitado tras el deceso de un conductor accidentado; lo que ha causado complicación en el tránsito.
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Durante la madrugada del 31 de julio, un camión perdió el control e impactó contra maquinaria sobre el km. 19 de Carretera a El Salvador.
El camión quedó totalmente destruido y el conductor atrapado en la cabina del transporte.
Se confirmó por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes que el conductor falleció por el fuerte impacto.
Preliminarmente se dio a conocer por parte de la PMT, que el conductor fallecido manejaba bajo efectos del alcohol al momento del accidente.
Este hecho ha derivado a una fuerte congestión vehicular dado que el hecho ocurrió sobre el paso a desnivel en que se habilita un carril reversible.
El carril reversible con rumbo a Oriente no ha sido posible instalar en la ruta dadas las diligencias por parte de las autoridades ante la muerte de la víctima.
La PTM recomienda a los conductores circular con precaución y anticipar su salida por el fuerte tránsito del sector.