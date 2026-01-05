Versión Impresa
Localizan cuerpo dentro de una bolsa plástica en zona 4 de Mixco

  • Por Jessica González
05 de enero de 2026, 08:29
En el lugar se encontraron dos bolsas negras. (Foto: Jorge Senté / Nuestro Diario)

En el lugar fueron halladas dos bolsas negras, una de ellas contiene un cuerpo. 

Bomberos Municipales fueron alertados por varios transeúntes sobre dos bolsas negras tiradas en la zona 4 de Mixco, sobre el puente El Naranjo.

Según Rafael Zúñiga, vocero de los bomberos, afirmó que en una de las bolsas fue hallado el cuerpo de una persona. 

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)
Hasta ahora se desconocen los detalles de la víctima.

El Ministerio Público (MP) ya está en el lugar para comenzar con las investigaciones del caso. 

