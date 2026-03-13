Cuba confirma "conversaciones" con EE.UU. para llegar a un acuerdo

-

Tras la crisis energética que enfrenta Cuba desde enero, se ha mantenido el diálogo entre el presidente Donald Trump y Miguel Díaz-Canel.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, confirmó este viernes 13 de marzo que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos, que aplica una política de máxima presión contra la isla.

Por parte del presidente estadounidense, instó a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar las consecuencias.

Cabe recordar que la isla se enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le venden combustible.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicado a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. (Foto: iStock)

Díaz-Canel señaló en una reunión con miembros de las más altas instancias del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y miembros del comité ejecutivo del Consejo de Ministros que "Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos" y que estas conversaciones "han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones" precisó Díaz-Canel.

El presidente cubano subrayó que las conversaciones con Estados Unidos son facilitadas por "factores internacionales", que no precisó.

Las conversaciones con Estados Unidos buscan "en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen" y "buscar soluciones", dijo Díaz-Canel.

El jueves por la noche, su gobierno anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, el histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.

El presidente cubano confirmó que se ha mantenido comunicación con Donald Trump durante una reunión que estaba siendo transmitida por un medio local. (Foto: AFP)

*Con información de AFP