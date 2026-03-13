Estos son los puntos bloqueados este viernes a nivel nacional

Hasta ahora ya van 11 puntos bloqueados en el país.
EN CONTEXTO: ¡Alerta! Salubristas comienzan a concentrarse en el Periférico
Salubristas salieron a las calles este viernes 13 de marzo con el fin de realizar bloqueos y manifestaciones.
Un grupo ya se concentra en el Periférico, zona 7 de la ciudad.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial-CIV (Provial) afirma que ya son 11 puntos bloqueados a nivel nacional.
- Ruta CA-10, jurisdicción de la Fragua, Zacapa y aldea Vado Hondo, Chiquimula.
- Ruta CA-09 Norte, jurisdicción a Genor Puerto Barrios.
- Ruta CA-09 Sur, jurisdicción San Vicente Pacaya.
- Ruta CA-01 Oriente, jurisdicción Cuilapa Santa Rosa y aldea El Caulote, Jutiapa.
- Ruta CA-14, jurisdicción Cumbre Santa Elena y San Julián, Alta Verapaz.
- Ruta CA-02 Occidente, jurisdicción Ayutla, San Marcos.
- Ruta CA-13, jurisdicción Poptún Petén.
- Ruta CA.01 Occidente, jurisdicción Santa Lucía Sololá.