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Estos son los puntos bloqueados este viernes a nivel nacional

  • Por Jessica González
13 de marzo de 2026, 10:12
Un grupo ya está concentrado en el Periférico. (Foto: Amílcar Montejo)

Un grupo ya está concentrado en el Periférico. (Foto: Amílcar Montejo)

Hasta ahora ya van 11 puntos bloqueados en el país.

EN CONTEXTO: ¡Alerta! Salubristas comienzan a concentrarse en el Periférico

Salubristas salieron a las calles este viernes 13 de marzo con el fin de realizar bloqueos y manifestaciones.

Un grupo ya se concentra en el Periférico, zona 7 de la ciudad.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial-CIV (Provial) afirma que ya son 11 puntos bloqueados a nivel nacional.

  • Ruta CA-10, jurisdicción de la Fragua, Zacapa y aldea Vado Hondo, Chiquimula. 
  • Ruta CA-09 Norte, jurisdicción a Genor Puerto Barrios.
  • Ruta CA-09 Sur, jurisdicción San Vicente Pacaya.
  • Ruta CA-01 Oriente, jurisdicción Cuilapa Santa Rosa y aldea El Caulote, Jutiapa.
  • Ruta CA-14, jurisdicción Cumbre Santa Elena y San Julián, Alta Verapaz.
  • Ruta CA-02 Occidente, jurisdicción Ayutla, San Marcos.
  • Ruta CA-13, jurisdicción Poptún Petén.
  • Ruta CA.01 Occidente, jurisdicción Santa Lucía Sololá.

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