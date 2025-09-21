Localizan cuerpo en estado de descomposición en Mixco

El cuerpo de la víctima presentaba señales de violencia.
Vecinos de la 16 avenida y 4a. calle de la zona 1 de Mixco fueron alertados por un fuerte olor que se sentía en el sector, por lo que llamaron a los Bomberos Voluntarios de la localidad
Cuando los cuerpos de socorro llegaron al lugar, localizaron el cuerpo de una persona de edad avanzada con señales de violencia.
Según las investigaciones, la víctima habría sido golpeada y estrangulada, pues tenía una pita plástica amarrada en el cuello.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), llegaron al lugar e indicaron que se investiga la forma en que pudieron haber ingresado el cuerpo a ese lugar.
Por orden del Ministerio Público, el cuerpo fue colocado en una bolsa especial y trasladado a la morgue, donde se espera que pueda ser identificado.