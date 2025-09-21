Conductor colisiona contra un muro en zona 11 y se da a la fuga (video)

Una grúa llegó al lugar para retirar el auto abandonado.
OTRAS NOTICIAS: ¡Segundos antes de caer! Así fue captada la avioneta donde iba conductora mexicana
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó un incidente ocurrido en zona 11, frente a un centro comercial del sector.
Un auto colisionó contra un muro y luego se dio a la fuga.
De inmediato llegó una grúa para retirar el vehículo, por lo que Montejo alertó a los conductores que pasan por el lugar.
Mira aquí el video:
Hasta ahora se desconocen los detalles del incidente y el paradero del conductor.