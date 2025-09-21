Versión Impresa
Conductor colisiona contra un muro en zona 11 y se da a la fuga (video)

  • Por Jessica González
21 de septiembre de 2025, 13:29
El conductor se dio a la fuga. (Foto: captura de video)

Una grúa llegó al lugar para retirar el auto abandonado.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó un incidente ocurrido en zona 11, frente a un centro comercial del sector.

Un auto colisionó contra un muro y luego se dio a la fuga.

De inmediato llegó una grúa para retirar el vehículo, por lo que Montejo alertó a los conductores que pasan por el lugar. 

Mira aquí el video: 

Hasta ahora se desconocen los detalles del incidente y el paradero del conductor. 

