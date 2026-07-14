Localizan el cuerpo de la tercera persona desaparecida en Cahabón, Alta Verapaz

-

El cuerpo fue localizado a una profundidad aproximada de 500 metros en el interior de una cueva.

OTRAS NOTICIAS: Desaparecen tres personas tras ser arrastradas por correntada en Alta Verapaz

Durante la tarde de este lunes 13 de julio, Bomberos Municipales Departamentales rescataron el cuerpo de un hombre que había estado desaparecido en Alta Verapaz.

Se trata de Eduardo Asij, de 55 años, quien había sido reportado como desaparecido luego que la crecida de un río lo arrastrara junto a otros dos hombres.

Según informaron los socorristas, el cuerpo se localizó a una profundidad aproximada de 500 metros en el interior de una cueva.

Durante la recuperación de Asij, colaboraron elementos de la Patrulla Especial de Rescate de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD), en coordinación con personal del Ejército de Guatemala.

Los rescatistas indicaron que se utilizaron instrumentos de rescate y posteriormente se coordinó con el Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue localizado a 500 metros de profundidad, dentro de una cueva. (Foto: ASONBOMD)

Eran tres personas desaparecidas

Desde hace tres días, las autoridades iniciaron labores de rastreo a orillas del río Chimoxán tras el reporte de tres hombres arrastrados por la fuerte correntada.

Con anterioridad, los bomberos habían localizado los cuerpos de dos personas durante operaciones de búsqueda en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, por lo que faltaba dar con el paradero de Eduardo Asij.

Se trató de Alejandro Chub Sacul, de 49 años, y Alberto Cholom, de 38 años, ambos originarios de la aldea Sesaltul, quienes fueron encontrados en el interior de una cueva de aproximadamente 200 metros de profundidad, por donde atraviesa el río Chitcoj, en jurisdicción de la aldea Xalitzul.

Los rescatistas realizaron técnicas de rescate con cuerdas, parihuela y linternas para efectuar la extracción de manera segura. (Foto: ASONBOMD)

*Con información de Eunise Valdez