Localizan fallecido a guardia del SP en el Preventivo para Varones de la zona 18

Un guardia del Sistema Penitenciario fue localizado fallecido en el interior del Preventivo para Varones en la zona 18.
Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una persona herida por arma de fuego en el interior del Preventivo para Varones en la zona 18.
Al llegar, los paramédicos constataron que se trataba de un guardia del Sistema Penitenciario, quien ya no tenía signos vitales.
Los bomberos confirmaron que tenía una herida de bala en la región del cráneo. Fue identificado como Agustín Caal Coc, de 43 años de edad.
El cuerpo fue localizado en el interior de los baños de los guardias de ese centro carcelario.
Primeras hipótsesis
El Sistema Penitenciario a través de sus redes sociales compartió su postura respecto al fallecimiento del agente.
"La DGSP lamenta profundamente el fallecimiento del Agente Penitenciario, Agunstín Caal Coc, ocurrido en el área de baños de la cuadra para hombres del Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18. En este momento, se realizan las coordinaciones correspondientes. Las autoridades competentes llevarán a cabo las diligencias de investigación conforme a la ley y esclarecer las circunstancias del hecho", informó.