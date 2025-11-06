Juez Fredy Orellana acumula denuncias, antejuicios y quejas administrativas

-

El juez Fredy Orellana, quien ha sido denunciado recientemente por el presidente Bernardo Arévalo, acumula solicitudes de antejuicio, quejas y denuncias desde 2023, cuando comenzó a conocer el Caso Semilla.

OTRAS NOTICIAS: Presidente presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Fredy Orellana

El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, enfrenta una serie de denuncias, quejas y antejuicios, las cuales se han incrementado a raíz de los oficios que remitió al Congreso de la República y Tribunal Supremo Electoral, con el que pretendía "anular" lo relacionado con el Movimiento Semilla.

Aunque esos oficios y su resolución vinculada con esa anulación quedó sin efecto por orden de la Corte de Constitucionalidad, varios actores presentaron acciones en contra del juez, por considerar que pretendía romper el orden constitucional y alterar los resultados electorales, además, porque incumplía con lo ya resuelto por la CC en diciembre de 2023.

Hasta el momento, Orellana suma cinco acciones, entre querellas, denuncias, antejuicios y quejas. Estos, solo relacionados con sus últimas actuaciones. Este es el listado:

El 27 de octubre: diputados electos por el Movimiento Semilla, interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público "por emitir resoluciones que buscan instigar un rompimiento constitucional".

diputados electos por el Movimiento Semilla, interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público "por emitir resoluciones que buscan instigar un rompimiento constitucional". El 30 de octubre: el Colegio de Abogados interpuso una denuncia administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial por considerar "que las resoluciones de Orellana contravienen la Constitución".

el Colegio de Abogados interpuso una denuncia administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial por considerar "que las resoluciones de Orellana contravienen la Constitución". El 3 de noviembre: el presidente Bernardo Arévalo presentó una queja administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial de la CSJ "por la comisión de faltas graves y gravísimas de conformidad con la ley de la carrera judicial".

el presidente Bernardo Arévalo presentó una queja administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial de la CSJ "por la comisión de faltas graves y gravísimas de conformidad con la ley de la carrera judicial". El 4 de noviembre: el presidente Bernardo Arévalo confirmó que presentó una solicitud de antejuicio en contra del juez "ante la notoria ilegalidad de sus resoluciones".

el presidente Bernardo Arévalo confirmó que presentó una solicitud de antejuicio en contra del juez "ante la notoria ilegalidad de sus resoluciones". El 5 de noviembre: diputados electos por el Movimiento Semilla informaron sobre la presentación una querella y solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, abuso de autoridad con propósitos electorales, resoluciones violatorias a la Constitución y desobediencia al "instigar al rompimiento constitucional".

diputados electos por el Movimiento Semilla informaron sobre la presentación una querella y solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, abuso de autoridad con propósitos electorales, resoluciones violatorias a la Constitución y desobediencia al "instigar al rompimiento constitucional". El 5 de noviembre: diputados electos por el Movimiento Semilla, también presentaron una queja administrativa en contra del juez.

Otras denuncias

Estas no son las únicas denuncias y querellas que el presidente Arévalo, diputados oficialistas y organizaciones han presentado en contra del juez.

De acuerdo con registros, desde 2023, después de finalizado el proceso electoral y que inició el caso "Corrupción Semilla", denunciaron las supuestas arbitrariedades que cometió el juez. Este es el listado:

El 15 de enero 2025: Semilla presentó querella en contra del juez Fredy Orellana y personal del juzgado 7.º por filtrar fotografías y no dar copia del expediente.

El 2 de diciembre de 2024: diputados de Semilla presentaron querella contra Orellana por limitar la defensa

El 21 julio 2023: autoridades indígenas presentaron querella contra Orellana por sus resoluciones relacionadas con las Elecciones Generales.

El 13 de julio 2023: Semilla presentó querella en contra de Orellana, denunciando intento de sabotear la toma de poder. Mirador electoral presentó querella en el mismo sentido.

Según la página web del Organismo Judicial, en 2023, se presentaron seis antejuicios en contra de Orellana, pero ninguno prosperó, todos fueron rechazados "In limine" por la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, existen tres antejuicios en contra de Orellana que están vigentes, pero que la CSJ aún no resuelve, uno de estos promovidos por la diputada Andrea Reyes.

El juez Fredy Orellana acumula varios antejuicios, la mayoría ha sido rechazado in limine, otros están en proceso. (Foto: captura de pantalla)

¿Qué diferencia hay entre denuncia y querella?

La denuncia y la querella no son lo mismo, la primera es para advertir sobre la posible comisión de delitos ante el Ministerio Público, mientras la querella, no solo denuncia esos delitos, sino que el denunciante puede participar en el proceso y esta se presenta ante un juez de primera instancia.

Mientras, el antejuicio se presenta en contra de quienes tienen inmunidad y no pueden ser investigados.

Soy502 consultó con el MP acerca de qué ha pasado con las denuncias presentadas en contra del juez Orellana, pero al cierre de la nota no respondieron.

Mientras en el Organismo Judicial, informaron que tanto las querellas como los antejuicios se reciben, pero toma un tiempo conocerlas.