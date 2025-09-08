Localizan granada en tienda de segunda mano en San Pedro La Laguna

El artefacto explosivo se encontró en una caja que contenía juguetes.
El propietario de una venta de productos de segunda mano en el cantón Tzanjay, de San Pedro La Laguna, municipio de Santiago Atitlán, encontró una granada dentro de una de las cajas de mercancía que había recibido desde Quetzaltenango.
El hallazgo ocurrió mientras revisaba artículos como mochilas, sartenes, juguetes y ropa. Al percatarse de la granada dio aviso inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC)
La División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) llegó al lugar, desactivó el artefacto y lo trasladó a un sitio seguro para su destrucción.
Las autoridades indicaron que el procedimiento se realizó sin incidentes, aunque el hallazgo generó alarma entre vecinos del sector.
*Con información de Nuestro Diario