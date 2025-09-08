Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan granada en tienda de segunda mano en San Pedro La Laguna

  • Por Susana Manai
08 de septiembre de 2025, 08:44
El paquete fue trasladado de Quetzaltenango a San Pedro La Laguna. (Foto ilustrativa: istock)

El paquete fue trasladado de Quetzaltenango a San Pedro La Laguna. (Foto ilustrativa: istock)

El artefacto explosivo se encontró en una caja que contenía juguetes. 

TE PUEDE INTERESAR: Primos matan a familiar retornado de Estados Unidos tras discusión 

El propietario de una venta de productos de segunda mano en el cantón Tzanjay, de San Pedro La Laguna, municipio de Santiago Atitlán, encontró una granada dentro de una de las cajas de mercancía que había recibido desde Quetzaltenango

(Foto: Alfonso Guárquez/ Nuestro Diario)
(Foto: Alfonso Guárquez/ Nuestro Diario)

El hallazgo ocurrió mientras revisaba artículos como mochilas, sartenes, juguetes y ropa. Al percatarse de la granada dio aviso inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC) 

(Foto: Alfonso Guárquez/ Nuestro Diario)
(Foto: Alfonso Guárquez/ Nuestro Diario)

La División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) llegó al lugar, desactivó el artefacto y lo trasladó a un sitio seguro para su destrucción. 

(Foto: Alfonso Guárquez/ Nuestro Diario)
(Foto: Alfonso Guárquez/ Nuestro Diario)

Las autoridades indicaron que el procedimiento se realizó sin incidentes, aunque el hallazgo generó alarma entre vecinos del sector. 

(Foto: Alfonso Guárquez/ Nuestro Diario)
(Foto: Alfonso Guárquez/ Nuestro Diario)

*Con información de Nuestro Diario

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar