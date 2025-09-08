Versión Impresa
Primos matan a familiar retornado de Estados Unidos tras discusión

  • Por Susana Manai
08 de septiembre de 2025, 06:47
Según testigos, varios familiares empezaron a ingerir bebidas alcohólicas durante la celebración. (Foto ilustrativa: istock)

La víctima recién había llegado a Guatemala desde Estados Unidos. 

Dos hombres fueron detenidos tras disparar contra su primo, Diego Gómez, de 34 años, en el interior de una vivienda en la aldea El Ocanté, Huehuetenango. 

Diego fue asesinado por sus primos en medio de una discusión. (Foto: Nuestro Diario)
Según testigos, Diego había regresado de Estados Unidos y organizó una cena para celebrar con su familia.

Durante la celebración, varios asistentes comenzaron a ingerir licor e inició una discusión hasta que los primos de Diego accionaron las armas de fuego.  

El cuerpo de Diego quedó sobre el sofá en medio de una celebración. (Foto: Nuestro Diario)
La víctima falleció en el lugar y su cuerpo quedó sobre un sofá dentro de la vivienda. 

Los agresores intentaron escapar, pero fueron detenidos por familiares y entregados a la Policía Nacional Civil (PNC), que los puso a disposición de las autoridades competentes.

