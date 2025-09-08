Primos matan a familiar retornado de Estados Unidos tras discusión

La víctima recién había llegado a Guatemala desde Estados Unidos.
Dos hombres fueron detenidos tras disparar contra su primo, Diego Gómez, de 34 años, en el interior de una vivienda en la aldea El Ocanté, Huehuetenango.
Según testigos, Diego había regresado de Estados Unidos y organizó una cena para celebrar con su familia.
Durante la celebración, varios asistentes comenzaron a ingerir licor e inició una discusión hasta que los primos de Diego accionaron las armas de fuego.
La víctima falleció en el lugar y su cuerpo quedó sobre un sofá dentro de la vivienda.
Los agresores intentaron escapar, pero fueron detenidos por familiares y entregados a la Policía Nacional Civil (PNC), que los puso a disposición de las autoridades competentes.