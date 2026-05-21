Localizan a hermanos que contaban con alerta Alba-Keneth

Durante la mañana de este jueves 21 de mayo, la Policía Nacional Civil dio a conocer que agentes localizaron a dos menores de edad desorientados en la vía pública de la zona 5 de Huehuetenango.

Al identificarlos, determinaron que los menores eran dos hermanos de 7 y 13 años, quienes contaban con alerta Alba-Keneth activa.

Hasta el momento se desconoce por qué habrían desaparecido, por lo que las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones necesarias.

Los agentes coordinaron con la Procuraduría General de la Nación (PGN) para la protección de los hermanos.

En la imagen se muestra que ambos menores se trasladaban con mochilas por lo que no se descarta que hayan escapado de su hogar.

Los menores fueron trasladados a la PGN para su resguardo. (Foto: PNC)