Hallan en estado crítico a hombre que estaba desaparecido desde hace varios días

  • Por Geber Osorio
22 de octubre de 2025, 22:01
El hombre era buscado desde hace tres días. (Foto ilustrativa: istock)

Esta persona fue trasladada por socorristas al Hospital San Juan de Dios.

Luego de tres días de búsqueda en la Finca Los Eucaliptos, San Pedro Ayampuc, fue localizado Selvin Donaldo Castillo Aldana, de 31 años.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que este hombre se encontraba desaparecido en las montañas de esa finca.

Pero este miércoles 22 de octubre fue rescatado y llevado con vida al Hospital San Juan de Dios, según informaron los socorristas.

Además, indicaron que el afectado se encontraba en estado crítico, ya que sufre hipotermia y choque séptico.

Selvin Castillo fue trasladado al Hospital San Juan de Dios en estado crítico. (Foto: Bomberos Voluntarios)
