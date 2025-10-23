Dueño y trabajador de taller mecánico mueren tras ataque armado en Villa Nueva

-

Los presuntos criminales huyeron entre los callejones.

Jeyson Adan Barrera Olivares, de 31 años, dueño de un taller mecánico y su trabajador Héctor Leonel García Sucú, de 25, fueron asesinados en el interior del negocio ubicado en el lote 6, avenida Vista al Lago, del asentamiento Mártires del Pueblo, en la zona 4 de Villa Nueva.

Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC), los criminales llegaron a pie al local, ingresaron y sin mediar palabra dispararon en contra de ambos, luego salieron y huyeron entre los callejones de dicho asentamiento rumbo a la colonia Eterna Primavera, de la misma zona.

Sin embargo, aún se desconoce las causas del doble crimen, por lo que las autoridades investigan si las víctimas habían sido amenazadas de muerte, están vinculadas a alguna estructura criminal o si el negocio tenía alguna deuda pendiente con el pago de la extorsión.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Municipio violento

Según el informe del Ministerio Público (MP), del 1 de enero al 30 de septiembre de este año en Villa Nueva se habían registrado 234 muertes violentas.

Detalló que las zonas más afectadas de este municipio, son la zona 12 con 69 homicidios, la zona 4 con 48, la zona 3 con 29, la zona 1 con 19 y la zona 5 con 18.