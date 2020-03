Localizan muerta a la exesposa del boxeador Floyd Mayweather Jr.

Josie Harris, ex esposa de Floyd Mayweather Jr., fue encontrada sin vida en la noche del lunes. Tenía 40 años y tenía tres hijos de su relación con el ex boxeador.

La mujer fue hallada en la noche del lunes, cerca de las 21:30 horas, sentada en su auto, que estaba estacionado en la puerta de su casa de Los Ángeles.

Según el portal TMZ, medio que difundió la noticia, por ahora los investigadores descartan que se trate de un asesinato. Sin embargo, se mantienen todas las hipótesis.

Floyd Mayweather's Ex GF Josie Harris Dies , Found Dead In Car https://t.co/bsBp7KSxRI — TMZ (@TMZ) March 11, 2020

Harris y Mayweather tuvieron una larga y tumultuosa historia. Estuvieron en pareja desde 1995 y hasta el 2010 cuando ella lo acusó de violencia.

Mayweather solo fue condenado por un incidente, ocurrido en septiembre de 2010, en el que, según el testimonio de Harris, el boxeador entró a su casa mientras dormía y la atacó frente a sus hijos. Por tal episodio, fue declarado culpable de violencia doméstica y pasó dos meses en prisión.

Josie Harris, who is the mother of three of Floyd Mayweather's children, was found dead in car. RIP



Details: https://t.co/s1Z1fomtMg pic.twitter.com/SJf5dYNVhX — Complex Sports (@ComplexSports) March 11, 2020

Mayweather y Harris se iban a enfrentar en los tribunales a finales de este año debido a una demanda por 20 millones de dólares que Harris presentó contra el extravagante ex deportista. La demanda surgió luego de que Mayweather negó en una entrevista haberle pegado a su ex esposa y alegó que solo trató de contener a Harris ya que ella "estaba drogada".