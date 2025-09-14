Localizan sin vida a dos menores que cayeron a río de Quiché

Los dos niños fueron arrastrados por el río y desaparecieron.
Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cuerpo sin vida de dos niños que desaparecieron luego de ser arrastrados por el río Caquil, ubicado en Quiché.
La tragedia ocurrió en el caserío Sechum, del municipio de Joyabaj, la tarde del sábado, cuando la región fue afectada por fuertes lluvias y los menores cayeron al agua accidentalmente.
Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomiendan que ante cualquier situación de emergencia o desastre, marquen el 119, número que está disponible las 24 horas.
Desaparecidos bajo puente El Incienso
Otro caso similar se registró la tarde del sábado, cuando una mujer y dos menores fueron arrastrados por el río que está bajo el puente El Incienso.
La mujer y un menor fueron rescatados con vida horas después.
Sin embargo, la otra menor, de 8 años, sigue sin aparecer por lo que cuerpos de socorro han intensificado la búsqueda desde las primeras horas de este domingo.