Con vallas gigantes: buscan a familia guatemalteca desaparecida en EE. UU.

-

La familia de origen guatemalteco se encuentra desaparecida desde el pasado 30 de enero en tierras estadounidenses.

Una organización sin fines de lucro instaló cuatro vallas publicitarias en el condado de Mobile, Alabama, para ayudar a localizar a la guatemalteca Aurelia Choc Cac y a sus hijos Niurka Choc, de 17 años, y Anthony García, de 2, desaparecidos desde hace varios días en Estados Unidos.

Se trata de una iniciativa de Alabama Cold Case Advocacy, que colocó los anuncios en puntos estratégicos como Government Street y la vía de servicio de la I-65. Los mismos muestran fotografías de los menores y piden al público comunicarse con las autoridades si tiene información.

"Es importante difundir esto lo antes posible, porque aumenta las posibilidades de que alguien recuerde algo nuevo", dijo Keri New, presidenta y fundadora de la organización. Añadió que más de 300 mil personas ven semanalmente los carteles.

En las vallas publicitarias está la información de los menores que desaparecieron junto con su madre guatemalteca. (Foto: NBC 15 News)

La activista explicó que las vallas fueron posibles gracias a una donación de la empresa Lamar y al apoyo de la Asociación de Alguaciles de Alabama. En ese sentido, la ONG busca recaudar fondos para instalar más anuncios en otros puntos del estado.

El caso sigue bajo investigación por la Oficina del Alguacil del Condado de Mobile, que informó que la familia fue vista por última vez el pasado 30 de enero y que en su vivienda se hallaron rastros de sangre y pertenencias personales, lo que sugiere que pudieron ser víctimas de secuestro.

Las autoridades piden a cualquier persona con información comunicarse al (+1) 251-574-8633. También se pueden hacer donaciones para ampliar la campaña enviando un mensaje de texto con la palabra OSR al 53555.

Aurelia Choc Cac y sus hijos Niurka Choc y Anthony García están desaparecidos desde el pasado 30 de enero. (Foto: MCSO)

*Con información de FOX10 News