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Fatal accidente: conductor muere tras percance vial en zona 3

  • Por Geber Osorio
03 de junio de 2026, 14:53
La víctima murió debido a la gravedad de las heridas ocasionadas en el accidente. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima murió debido a la gravedad de las heridas ocasionadas en el accidente. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima murió debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el fuerte impacto.

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Un grave accidente de tránsito sucedió la tarde de este miércoles 3 de junio, en la avenida Elena y 23 calle de la zona 3 capitalina.

En ese lugar, se vio involucrado el conductor de un vehículo de dos ruedas, quien por causas desconocidas, perdió el control y terminó accidentando.

Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de vecinos quienes salieron alarmados al escuchar el impacto. Mientras el motorista terminó en una de las esquinas de la acera.

Bomberos intentaron restablecer los signos vitales del motorista, pero no fue posible. (Foto: CVB)
Bomberos intentaron restablecer los signos vitales del motorista, pero no fue posible. (Foto: CVB)

A pesar de los esfuerzos de los bomberos quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar restablecer los signos vitales, la víctima murió en el lugar.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar las diligencias de ley y determinar las causas del accidente en donde falleció esta persona que aun no ha sido identificada.

El tránsito podía verse afectado en el sector, por lo que se recomienda conducir con precaución

El motorista falleció en el lugar donde sufrió un accidente de tránsito. (Foto: CVB)
El motorista falleció en el lugar donde sufrió un accidente de tránsito. (Foto: CVB)

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