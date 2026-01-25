Localizan vehículo que habría sido usado durante ataques en contra de policías

-

La Policía Nacional Civil confirmó la localización de otro vehículo que habría sido usado durante los ataques en contra de agentes.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la localización de un vehículo tipo sedán en la zona 21.

El vehículo tiene reporte de robo y según la investigación policial, habría sido utilizado por integrantes del grupo terrorista Barrio 18 para atacar a agentes de la PNC el pasado 18 de enero.

"La lucha contra las organizaciones terroristas sigue dando resultados, ahora se ha ubicado vehículo con indicios que lo vincula a ataque armado en contra de agentes de PNC el pasado 18 de enero", precisó la PNC.

Tras la localización del vehículo, agentes acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público.

Según la PNC, en el interior del vehículo se localizaron varios indicios, los cuales serán analizados.

"El automotor fue ubicado en la 4a. avenida "A" colonia Guajitos, de la zona 21, sector donde opera una clica de la organización terrorista del barrio de 18", destalló la PNC.

(Foto: PNC)

Agregó que se coordinó con fiscales del MP para las diligencias respectivas, mientras investigadores recolectan todo tipo de información e indicios.

Según la información preliminar brindada por las autoridades, el vehículo fue robado el 17 de enero pasado.

Además, la PNC invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier anomalía o actividades delictivas al 110 o 1561.