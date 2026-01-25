Policía antinarcótica localiza posible cargamento de droga en Puerto Quetzal

La policía antinarcótica localizó más de mil paquetes que se presume podrán contener cocaína los cuales estaban ocultos en sacos de harina.
La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) localizó un posible cargamento de cocaína en Puerto Quetzal.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, son 1,039 paquetes que estaban ocultos en sacos de harina, en el interior de contenedores.
"Este hallazgo se produce como parte del trabajo interinstitucional y en seguimiento a información de inteligencia", precisó el Mingob.
El cargamento será trasladado a la ciudad Capital para continuar con las labores de investigación, precisó el Ministerio.