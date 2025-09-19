Localizan vehículo con impactos de bala en zona 6

Vecinos del sector alertaron sobre varios impactos de bala y alertaron a los socorristas.
La mañana de este viernes se reportó que en la 23 avenida y 2ª calle de la colonia Los Ángeles, zona 6 de la Ciudad de Guatemala, vecinos reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego.
Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales se presentaron en el lugar y confirmaron que no se localizaron víctimas ni personas lesionadas. "Nos hacemos presente a este lugar y no localizamos víctima o persona lesionada", indicaron los socorristas.
Tras una inspección por el área, se halló un automóvil con múltiples perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Según la información preliminar el ataque ocurrió tras un intento de asalto, sin embargo, los socorristas notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC) quien llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.