Localizan vehículo con impactos de bala en zona 6

  • Por Susana Manai
19 de septiembre de 2025, 09:42
Tras el hallazgo los socorrista notificaron a la PNC. (Foto: Bomberos Municipales)

Vecinos del sector alertaron sobre varios impactos de bala y alertaron a los socorristas. 

La mañana de este viernes se reportó que en la 23 avenida y 2ª calle de la colonia Los Ángeles, zona 6 de la Ciudad de Guatemala, vecinos reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego. 

Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales se presentaron en el lugar y confirmaron que no se localizaron víctimas ni personas lesionadas. "Nos hacemos presente a este lugar y no localizamos víctima o persona lesionada", indicaron los socorristas.

(Foto: Bomberos Municipales)
Tras una inspección por el área, se halló un automóvil con múltiples perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego. 

(Foto: Bomberos Municipales)
Según la información preliminar el ataque ocurrió tras un intento de asalto, sin embargo, los socorristas notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC) quien llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.  

(Foto: Bomberos Municipales)
