Vehículo con fallas mecánicas afecta tránsito en Anillo Periférico (video)

Se recomiendan a los conductores circular con precaución y tomar en cuenta el asfalto mojado debido a las lluvias recientes de este viernes 19 de septiembre.

Un vehículo con desperfectos mecánicos afecta la circulación en el carril derecho del Anillo Periférico, bajo el puente de la colonia Bethania y frente a la colonia 4 de Febrero, zona 7.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina el retiro del automóvil para liberar el paso.

En otro punto del Anillo Periférico, un tráiler quedó detenido en el arriate bajo el puente de Villa Linda, bloqueando un carril en ambos sentidos. Varias grúas trabajaron en el lugar para mover la unidad, mientras personal de Limpia y Verde retira los líquidos derramados.

Otros incidentes: #Precaución

Anillo Periférico-Vlla Linda, zona 7, con dirección a zona 1.



Transporte pesado en horas de la madrugada, pierde el control y se empotró en el arriate central, derribando poste de tendido eléctrico.

Equipo de limpia y verde realizando trabajos de limpieza de… pic.twitter.com/90InXKz4Nz — PMT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 19, 2025

Además, el Ministerio Público (MP) realiza diligencias en la 1ª avenida y 10ª calle de la zona 1, donde una persona falleció dentro de una ambulancia que provenía del interior del país.

Las autoridades piden a los conductores atender la señalización y las instrucciones de los agentes de tránsito en el sector.

En la 10ª avenida y 33ª calle de la zona 11, un motorista resultó herido en un percance vehicular en la salida de la colonia Las Charcas hacia el Periférico. Bomberos Municipales brindan asistencia en el lugar.

La PMT reportó también una colisión entre un automóvil y una motocicleta en el ingreso a la colonia La Atlántida, zona 18. Bomberos Municipales atendieron al herido, y se espera que el tránsito se restablezca pronto.

Asimismo, en el puente del Trébol, un motorista fue detectado con la placa de su vehículo cubierta. Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que continuarán los operativos para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Reporte de tránsito de esta mañana de vieres 18 de septiembre.



: Amilcar Montejo/PMT#reporte #tránsito #ciudad pic.twitter.com/jgOgdHo7H1 — Susana Manai (@smanai_soy502) September 19, 2025

