Locomotoras y Vagón Presidencial: El tesoro histórico de la Zona 1 capital

El Museo del Ferrocarril Guatemala, ubicado estratégicamente en la Zona 1 capitalina, ofrece una inmersión fascinante en la historia ferroviaria de Guatemala, clave para su desarrollo económico y social.

Más allá de su impresionante colección permanente de locomotoras históricas (vapor, diésel) y el icónico vagón presidencial de Jorge Ubico, el recinto FEGUA se ha consolidado como un centro activo de actividades culturales y eventos temáticos. Conoce los horarios para visitar y prepárate para disfrutar de sus tradiciones, como "La Mágica Navidad del Museo", ideal para planificar una salida cultural en familia.





Los vecinos tienen oportunidad de viajar en el ferrocarril. (Foto: Cortesía Museo del Ferrocarril)

Si cuentas con días libres y buscas una actividad distinta, el Museo del Ferrocarril se presenta como una excelente opción para visitar en familia, con amigos o incluso solo previo a las fiestas de fin de año.

Este recinto, ubicado en la zona 1 capitalina, resguarda parte fundamental de la historia ferroviaria de Guatemala, un transporte que marcó el desarrollo económico y social del país.





La Mágica Navidad del Museo: recorridos y trenes temáticos en Zona 1. (Foto: Cortesía Museo del Ferrocarril)

El museo conserva una amplia colección de documentos, fotografías, mobiliario de época y herramientas utilizadas en las distintas etapas del ferrocarril nacional. Entre sus piezas más destacadas se encuentra el vagón presidencial utilizado por Jorge Ubico, además de pesas, instrumentos de trabajo y otras curiosidades.

La exhibición permanente está organizada en tres períodos históricos. 1880–1928: Se aprecia la emblemática locomotora de vapor número 34, representativa del inicio del sistema ferroviario. 1928–1950: sobresalen las locomotoras 204 y 205, parte de la transición tecnológica del país.





Es un lugar especial para llevarse la foto del recuerdo. (Foto: Cortesía Museo del Ferrocarril)

Era del diésel: corresponde a la etapa más reciente, marcada por la modernización del transporte.

Dentro de esta sección también se incluye un coche restaurante de 1937, uno de los favoritos de los visitantes.

Actividades culturales

En los últimos años, el Museo del Ferrocarril ha ampliado su programación más allá de los recorridos guiados. Hoy es un espacio activo que alberga teatro, conciertos, presentaciones musicales y exhibiciones temporales, incluyendo muestras de diseño y moda.





El museo resguarda varias locomotoras. (Foto: Cortesía Museo del Ferrocarril)

Durante el año, el recinto ofrece actividades temáticas que se han convertido en tradición, como: La Mágica Navidad del Museo, para este año, se han programado para el 23 y 30 de noviembre, donde los asistentes disfrutarán de música en vivo, personajes especiales de la temporada, recorridos en tren y spots de fotografías para tener un recuerdo memorable.

El recorrido tendrá la duración de una hora y será hacia la Estación Ermita. El mismo estará iluminado con el objetivo de transportar a bellos momentos en familia.





Se organizan actividades artísticas para todo público. (Foto: Cortesía Museo del Ferrocarril)

La Estación del Terror. Celebraciones del Día del Niño, Día de la Madre y Día del Padre. Conciertos de marimba. Recorridos temáticos en tren.

La agenda se actualiza constantemente, por lo que se recomienda consultar sus redes sociales.

Horarios y ubicación

Si deseas hacer únicamente el recorrido por las instalaciones, toma en cuenta que el museo cierra los lunes. Su horario de atención es: martes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas.

El lugar se encuentra en la 9a. avenida A 18-03, zona 1, frente a la Plaza Barrios. Si utilizas transporte municipal, las Líneas 6, 12 y 18 te dejan en las cercanías. En el caso de TuBus, la ruta 104 tiene paradas sobre la 18 calle, tanto en su trayecto hacia zona 14 como en su retorno.





Este es un recorrido por la memoria ferroviaria. (Foto: Cortesía Museo del Ferrocarril)

Para conocer los costos según las actividades, puedes comunicarte al 2208-4747 o escribir a museodelferrocarril@fegua.gob.gt.

Vistazo a la historia

El ferrocarril en Guatemala inició en 1877 con la construcción del tramo del Puerto San José a Escuintla, inaugurado en 1880 y extendido hasta la capital en 1884.

Posteriormente, la red avanzó hacia el Atlántico con el Ferrocarril del Norte, completado en 1908. En 1912, la United Fruit Company adquirió gran parte de la infraestructura y operó bajo el nombre Ferrocarriles Internacionales de América Central (IRCA).

El servicio ferroviario cesó en 1996, debido al deterioro de las vías y la falta de mantenimiento. En 1997 se presentó al Gobierno de Álvaro Arzú un proyecto para transformar la antigua Estación Central en un Museo de Ciencias, Tecnología y Transporte.

Años más tarde, en enero de 2003, se retomó la iniciativa y se conformó una comisión encargada de la creación del nuevo recinto. Finalmente, el 8 de enero de 2004 se estableció oficialmente el Museo del Ferrocarril.

