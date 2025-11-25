Versión Impresa
Lotería Santa Lucía anuncia sorteo extraordinario con Q24.7 millones

  • Por Redacción comercial
25 de noviembre de 2025, 17:53
(Fotografía cortesía: Lotería Santa Lucia)

Lotería Santa Lucía anunció su Sorteo Extraordinario No. 407, que se celebrará el domingo 4 de enero de 2026. Un sorteo esperado por miles de guatemaltecos y que ofrece un total de Q24,793,000, distribuidos en premios de tómbola, aproximaciones y terminaciones.

La emisión consta de 110 mil billetes, disponibles en todo el territorio nacional. El precio de venta autorizado está impreso en cada cachito:

  • Billete entero: Q350 | Cachito: Q35

Los tres principales premios:

  • Primer Premio: Q7,000,000
  • Segundo Premio: Q2,000,000
  • Tercer Premio: Q1,000,000

Cada billete adquirido contribuye al sostenimiento de los programas y servicios que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala brinda a miles de personas a través de servicios especializados de salud visual y auditiva, educación inclusiva, rehabilitación e inclusión.

