Lotería Santa Lucía anuncia sorteo extraordinario con Q24.7 millones

Lotería Santa Lucía anunció su Sorteo Extraordinario No. 407, que se celebrará el domingo 4 de enero de 2026. Un sorteo esperado por miles de guatemaltecos y que ofrece un total de Q24,793,000, distribuidos en premios de tómbola, aproximaciones y terminaciones.
La emisión consta de 110 mil billetes, disponibles en todo el territorio nacional. El precio de venta autorizado está impreso en cada cachito:
- Billete entero: Q350 | Cachito: Q35
Los tres principales premios:
- Primer Premio: Q7,000,000
- Segundo Premio: Q2,000,000
- Tercer Premio: Q1,000,000
Cada billete adquirido contribuye al sostenimiento de los programas y servicios que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala brinda a miles de personas a través de servicios especializados de salud visual y auditiva, educación inclusiva, rehabilitación e inclusión.