Periodista tico que ofendió a los Cremas: "Sacaron las palabras de contexto"

El presentador del programa La Tostadora dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto, pero su único fin era crear polémica y que no se considera un experto en deportes.

El programa del canal TD Más de Teletica en Costa Rica volvió a tocar el tema de Comunicaciones en su última emisión y fue Lucho Retana quien se refirió a sus palabras sobre el equipo guatemalteco al que llamó inútil y una cochinada.

En su presentación, Luis Alfonso Retana resaltó que sus palabras fueron sacadas de contexto, pero que su idea era crear una discusión, mientras el resto de presentadores bromeaban sobre el incidente.

“Sacaron las palabras de contexto. Yo hago ese tipo de humor para hacer polémica de todos los equipos, porque no sé nada de fútbol y no me interesa. Entonces me gusta la polémica”, explicó.

Además, le mostraron los comentarios escritos en redes sociales donde aficionados ticos y guatemaltecos le recriminaban sus palabras.

“Nosotros no sabemos de deportes y no nos interesa. Pudo haber sido para Guatemala, pudo haber sido para el Olimpia, de cualquier equipo hubiera dicho lo mismo ¿para qué? para que la gente llore. Del Paris (Saint-Germain) diría lo mismo, una cochinada de equipo.

"Cochinada de equipo"

En la emisión del 9 de noviembre, Lucho Retana dijo que Comunicaciones era un equipo inútil y una cochinada al que se enfrentó Saprissa y quedó eliminado de la Concacaf League 2021.

Retana resaltó que no se disculparía por sus declaraciones. Lo mismo indicó Sara López, otras de las conductoras.

Sus palabras han trascendido fronteras y han generado diversas reacciones en las redes sociales.