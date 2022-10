Ludwika Paleta rompe el silencio tras la muerte de dos actores durante grabaciones

La actriz, Ludwika Paleta, rompió el silencio sobre la tragedia ocurrida durante las grabaciones de su película "Noche de bodas".

EN CONTEXTO: Dos actores mueren ahogados durante grabación de película

Días atrás, una tragedia causó conmoción en el mundo del cine mexicano luego que dos actores perdieran la vida al ahogarse mientras disfrutaban en una playa, tras una larga jornada de grabaciones.

Las víctimas eran parte del reparto de la cinta "Noche de bodas", que estará protagonizada por Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides.

En ese sentido, la actriz mencionada por fin ha decidido pronunciarse al respecto, luego de una intensa ola de críticas de internautas que la acusaban de "poco empática" ante la situación.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides protagonizan "Noche de bodas". (Foto: Instagram)

Aunque la actriz se mostró tranquila, sus palabras reflejaron molestia ante los comentarios de usuarios que la han señalado de insensible.

"Siento que si yo digo una cosa está mal, si no la digo también está mal. Me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias", expresó.

Ludwika afirmó que la tragedia ha sido un momento muy duro para todos los actores involucrados, y aprovechó para pedir a los internautas ser más empáticos.

"Ha sido un evento muy doloroso también para nosotros. Y empáticos debería de ser la gente que escribe en las redes", puntualizó.

Pese a lo ocurrido, las grabaciones de la cinta ya finalizaron. Osvaldo Benavides aclaró que se hizo así en honor a sus compañeros fallecidos, pues es "lo que ellos hubiesen querido".

Esto dijo la actriz: