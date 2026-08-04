Las zonas de la capital con más disputas violentas por narcotráfico

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Cinco zonas de la ciudad de Guatemala son el centro de disputas territoriales por la venta de droga, según la PNC.

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La disputa por el control del narcomenudeo se concentra principalmente en varios sectores de la ciudad de Guatemala y municipios cercanos, según explicó el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo.

El director señaló que en la actualidad tres estructuras criminales mantienen una pugna por el control de estos territorios siendo los integrantes del Barrio 18, Mara Salvatrucha y el grupo conocido como Caradura.

Cerca del 90% de los allanamientos terminan descubriendo puntos de venta o actividades ligadas al narcomenudeo. (Foto: PNC)

"Hay una gran disputa entre grupos criminales, tres en este caso, en la ciudad capital, que es donde tenemos el mayor problema. En este caso está Caradura, Barrio 18 y MS, que mantienen una pugna y especialmente la apropiación de Mara Salvatrucha de varias zonas capitalinas", indicó Boteo.

Disputas por narcomenudeo

Explicó que las áreas donde se registra la mayor incidencia de estas organizaciones son las zonas 3, 4, 7, 9 y 12 de la capital, además de Villa Canales y sectores de Villa Nueva.

Boteo indicó que, a diferencia de años anteriores, las pandillas ya no dependen únicamente de las extorsiones para financiar sus actividades.

Agregó que ahora también operan como organizaciones dedicadas al narcotráfico y que el narcomenudeo se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos y que la disputa por estos mercados ha incrementado los hechos de violencia.

La mayor concentración delictiva por narcomenudeo se registra en las zonas 3, 4, 7, 9 y 12 de la capital, Villa Canales y Villa Nueva. (Foto: PNC)

También se informó sobre el retiro de 324 cámaras de vigilancia instaladas por estructuras criminales; equipos que eran utilizados para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y vigilar la presencia de grupos rivales, indicó.

Reclutamiento de menores

Según Boteo, en distintos operativos se han localizado estudiantes con marihuana, cocaína, armas de fuego e incluso explosivos, atribuyendo el interés de estas pandillas por fortalecer sus estructuras desde los centros educativos.

Agregó que alrededor del 90% de los allanamientos realizados por la PNC, incluso aquellos relacionados con homicidios, extorsiones o robo de teléfonos celulares, termina relacionado con puntos de venta de droga o actividades vinculadas con el narcomenudeo.

El narcomenudeo se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos y detonante de violencia entre pandillas, según autoridades. (Foto: PNC)

Boteo mencionó que la estrategia de la PNC se ha ampliado para combatir el mercado de celulares robados, pues las investigaciones han detectado que varios de esos negocios son controlados por las mismas estructuras criminales que operan en la distribución de droga y otras actividades ilícitas.

El director Boteo, brindó estas declaraciones en una citación junto al Ministro de Gobernación en el Congreso, presidida por diputados de la bancada VOS.