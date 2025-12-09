Los lugares de Huehuetenango y San Marcos en donde atacó el Cartel de Sinaloa

-

Integrantes del Cartel de Sinaloa, ingresaron a territorio guatemalteco para atacar al cartel Chiapas-Guatemala. En una incursión coordinada atacaron seis puntos, ubicados en San Marcos y Huehuetenango.

Municipios de Huehuetenango y San Marcos, fronterizos con México, fueron el escenario de ataques armados simultáneos perpetrados por el cartel de Sinaloa.

Nentón, Santa Ana Huista, La Democracia y Cuilco de Huehuetenango y Tacaná en San Marcos, son los lugares en donde ocurrieron los ataques.

Autoridades investigan los hechos, todos, atribuidos a un cartel de narcotráfico que opera en México, principalmente.

En los ataques, un hombre fue asesinado. Se trata de Luis Amed Guillén Alborez, presunto líder del cartel Chiapas-Guatemala. Su casa ubicada en Aldea el Carmen Chaquial, Nentón, fue quemada.

En el lugar, las autoridades localizaron al menos 300 casquillos de arma de fuego de diferente calibre.

(Foto: Cortesía)

Las mantas

Según comunitarios en San Marcos, el Cartel Sinaloa colocó varias mantas en las que se lee: "Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte: CDS".

Tanto Martínez como López Orantes serían líderes del cartel de Chiapas - Guatemala, que opera en frontera con México.

Aunque no hay un reporte oficial, se conoció que al menos tres personas fallecieron en los hechos, uno más resultó herido y se incautaron varias armas de fuego de grueso calibre.

Pero los integrantes del Cartel de Sinaloa, asociados a "Los Chapitos", no solo atacaron a adversarios, sino también dejaron un mensaje claro. Al Gobierno de Guatemala le indicaron que no protegiera a dos hombres: "Martínez y López Orantes", quienes serían líderes del cartel Chiapas-México.

(Foto: cortesía)

Por aparte, en otra manta colocada, dejaron un mensaje para "Teniente, Bladimir y Mosh": "Síganle haciendo caso a Juan Valdovinos a ver si baja a ayudarlos". En referencia al supuesto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

(Foto: cortesía)

El cartel de Sinaloa es del Chapo Guzmán, que opera fuertemente en México. Mientras el Cartel Chiapas-Mexico, tendría nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, ambos operan en México y Guatemala.

En junio pasado, se viralizó un enfrentamiento entre el cartel Chiapas-México con autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala.

En ese enfrentamiento, el cual no se ha esclarecido, falleció Baldemar Calderón Carrillo, conocido como "Tío Balde". Desde entonces ha existido un reacomodo a lo interno de esa estructura del narcotráfico.

Mientras, en redes sociales, desde hace varios meses, el Cartel de Sinaloa ha manifestado que busca a los nuevos líderes de la estructura.