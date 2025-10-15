"Ahora está en nuestras manos", asegura Tena tras la victoria en El Salvador

-

Tena habló después de la victoria frente a El Salvador, que nos mantiene vivo en la lucha por el boleto directo a la Copa del Mundo.

Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional, aseguró que la victoria contra los cheros fue dar un paso importante para conseguir el objetivo de clasificar al Mundial.

"Para nosotros es importante conseguir estos tres puntos, porque ahora está en nuestras manos el boleto. La idea era mantener la pelota le mayor tiempo posible y creo que lo conseguimos. Encontramos el gol rápido y eso nos ayudó muchísimo", expresó el mexicano.

El entrenador mexicano aseguró que aún quedan cosas por corregir, pero que siguen dependiendo de sus propios resultados para alcanzar el objetivo. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Colaborador)

Tena también confesó que con el grupo "hablamos mucho del manejo del partido, era un aspecto a corregir de lo que veníamos haciendo. Creo que se vio una mejoría".

"Sabemos que no es fácil ganarle a Panamá o Surinam en cualquier cancha. No podemos caer en exceso de confianza, porque los empates no nos sirven de nada, así que tocará salir a ganar en los partidos de noviembre. Lo curioso es que ningún local ha ganado y nos tocará romper con esa estadística", sentenció.