Luis Grijalva gana competencia en Boston University

El atleta de origen guatemalteco obtuvo su primer triunfo del 2023 en Estados Unidos.

El atleta Luis Grijalva ganó la prueba de 1 milla en la competencia John Thomas Terrier Classic que se celebró en la Universidad de Boston.

Grijalva cronometró un tiempo de 3:53.53, logrando un ventaja importante sobre sus perseguidores.

Además, el atleta que representa a Guatemala logró la mejor marca de Latinoamérica y el Caribe en la distancia de una milla, y fue una de las tres mejores marcas que se han registrado en esta especialidad, la que le pertenece a Hudson de Souza que hizo un tiempo de 3:51.05 en Bislett Gamos Oslo en 2005.

El triunfo vuelve a mostrar la capacidad de Luis Grijalva en este tipo de eventos de gran exigencia física.