Luis Miguel está en la quiebra y casi pierde un brazo

Luis Miguel habría derrochado los millones obtenidos con su bioserie además de haber estado a punto de perder un brazo.

Una fuente cercana al "Sol de México" informó al medio Tv Notas que el cantante derrochó los 300 millones de pesos (Q115.5 millones) que obtuvo por su bioserie, además sufrió una caída debido al exceso de alcohol, durante su estadía en un hotel que le provocó un severo golpe por el que casi pierde el brazo.

La fuente explicó que “A raíz de la pandemia, Luis Miguel dejó de hacer giras y conciertos, se encerró en varios hoteles por temor a contagiarse de COVID-19 y estando en uno de Los Ángeles en junio pasado, sufrió un fuerte accidente, traía unas copitas de más cuando cayó y se lastimó el brazo izquierdo”, dijo.

Al parecer la caída fue tan grave que tuvieron que trasladarlo a un hospital de Santa Mónica donde descubrieron que tenía una fractura de hombro, que incluso le sacó las lágrimas por el dolor.

LuisMi habría sido intervenido y debía someterse a un proceso de rehabilitación pero "fue muy irresponsable y no lo hizo, solo tomaba analgésicos... seguía como si nada, con su vida de excesos, alcohol y mujeres; incluso viajó a México para resguardarse, hasta que las cosas se salieron de control”, agregó.

Su salud empeoró al punto de que en noviembre "el brazo se le estaba gangrenando y estaba en riesgo de perderlo”, por esto tuvo que someterse a una nueva operación y de mayor riesgo, pero su rehabilitación fue más complicada debido a que a su edad los huesos no pegan rápido, algo muy serio para el cantante pues su brazo es importante para sus movimientos en el show.

También se mandó a hacer un lujoso cabestrillo de piel, “... Lamentablemente está en bancarrota, pues nunca ha cuidado su dinero y pese a no tener trabajo lo siguió despilfarrando", explicó el conocido, agregando que "pagó mucho por su salud y en estudios médicos, postoperatorios, en su rehabilitación con el ortopedista y en la cirugía, para la intervención, regresó a Los Ángeles y durante todo noviembre y diciembre rentó todo el piso del hotel donde se encontraba para tener privacidad, no quería que lo vieran enfermo”, explicó.

Los gastos de su recuperación no fueron todo, "...continuó con sus excesos, mujeres, alcohol y lujos... ahora la vida le está cobrando factura”, afirmó.

La fuente dijo que Luis Miguel recibió cinco millones de dólares por temporada (Q38.5 millones), un total de 300 millones de pesos por las tres temporadas (Q115.5 millones), de las cuales las dos últimas fueron un fracaso, además el dinero "ya se acabó", pues "no deja de darse la buena vida de lujos” y "por la pandemia no ha generado conciertos, por lo tanto no tiene otros ingresos".

El cantante estaría viviendo en una casa en Los Ángeles que un amigo le prestó, este año tendría que estabilizarse con proyectos para no terminar peor.