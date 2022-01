Se filtra la llamada de emergencia del actor Bob Saget

La estrella de televisión Bob Saget tenía 65 años cuando fue encontrado sin vida en un hotel de Florida, Estados Unidos.

Recientemente se filtró la llamada de emergencia que el personal del lugar hizo al ver la escena.

Un empleado del Ritz-Carlton Orlando Grande Lakes llamó al 911 después de que Bob Saget fuera encontrado sin pulso en su habitación el pasado domingo 9 de enero de 2022.

El contenido de la llamada fue proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Luego de proporcionar la dirección, la persona dio la descripción de los hechos:

Operador 911: ¿Qué está pasando?

Empleado: “Tenemos un huésped que no responde en una habitación. Mi oficial me dice que no hay pulso”.



Operador del 911: ¿Qué número de habitación?



Empleado: Está en la habitación...



Operador del 911: Está bien. ¿No responde, No respira?



Empleado: No responde, no tiene pulso.



Operador del 911: Quédese en la línea por un momento. ¿Sabe cuántos años tiene?

ESTE ES EL AUDIO:

Además, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange dice que la muerte de Bob parece ser un misterio. El comunicado señala que, hasta el momento, no hay señales de nada sospechoso en el caso que pueda generar señales de alerta.

La oficina del médico forense hará la llamada final sobre la causa y la forma de la muerte. Fue declarado muerto en el lugar, pero las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen.

El mundo de la televisión y la comedia estadounidense está de luto luego de la pérdida de uno de sus representantes más queridos.

Con información del Miami Herald.